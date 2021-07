Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: Lucilla Boari vola agli ottavi

Arrivano buone notizie in casa Italia al termine della prima sessione odierna di incontri per i tabelloni individuali di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Lucilla Boari ha infatti conquistato il pass per gli ottavi di finale in campo femminile, avendo la meglio al debutto sulla polacca Sylwia Zyzanska per 6-0 e poi regolando in rimonta la compagna di squadra Chiara Rebagliati nel derby azzurro ai sedicesimi.

La 24enne mantovana si era ritrovata addirittura in svantaggio 0-4, dopo aver perso i primi due parziali con un doppio 25-26, per poi sfruttare un passaggio a vuoto di Rebagliati nel terzo set (25-24) che ha spostato di fatto l’inerzia del match dalla parte di Boari. A quel punto della partita la svolta: due parziali consecutivi di grande spessore (28 e 27) infatti, le hanno consentito di ribaltare definitivamente l’esito della sfida.

Domani appuntamento con gli ottavi di finale: Lucilla Boari sarà infatti opposta alla bielorussa Hanna Marusava. Si chiude qui invece la prima esperienza olimpica di Chiara Rebagliati, che in precedenza aveva battuto nettamente al primo turno l’esperta svedese Christine Bjerendal.

OMNISPORT | 29-07-2021 08:56