Tirreno-Adriatica, Jakobsen festeggia la 40^ vittoria in carriera

L'olandese vince la seconda tappa, Ganna resta leader della classifica generale.

07-03-2023 16:34

Fabio Jakobsen tocca quota 40 vittoria in carriera: l’olandese campione d’Europa in carica vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatica, battendo in volata Philipsen e Gaviria. Filippo Ganna resta in testa alla classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1. Fabio Jakobsen (Ola, Soudal-Quick Step) in 5.06’33”

2. Jasper Philipsen (Bel, Alpecin)

3. Fernando Gaviria (Movistar)

4. Biniam Girmay (Eri, Intermarchè)

5. Juan Sebastian Molano (Col, Uae Team Emirates)

CLASSIFICA

1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 5.19’01”

2. Lennard Kamna (Ger, Bora) a 28”

3. Magnus Sheffield (Usa, Ineos Grenadiers) a 31”

4. Brandon McNulty (Usa, Uae Team Emirates) a 34”

5. Thymen Arensman (Ola, Ineos Grenadiers) a 39”