Tokyo 2020: - 100 giorni all'inizio dell'Olimpiade nipponica

Ci siamo, questa volta per davvero. Dopo il rinvio di un anno per pandemia quest’estate si terrà l’Olimpiade nipponica, quella di Tokyo 2020, che avrà luogo nell’anno dispari senza pubblico staniero a causa delle restrizioni per Covid – 19.

Dal 23 luglio all’8 agosto avrà luogo una delle edizoni più particolari di sempre: per il momento, per l’Italia sono 218 gli azzurri che hanno già strappato il pass per la rassegna.

112 uomini e 106 donne divisi in 24 discipline con 41 pass nominali. L’obiettivo fissato dal Presidente del Coni, Malagò è quello di migliorarsi di raggiungere almeno un podio più di Rio 2016 e quindi 29.

OMNISPORT | 14-04-2021 12:15