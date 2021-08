Tokyo 2020, Busà d'oro nel karate! Record di medaglie per l'Italia

Record assoluto di medaglie per l’ Italia alle Olimpiadi: Luigi Busà ha vinto l’oro nel kumite, categoria -75 kg. Il carabiniere siciliano ha battuto in finale per 1-0 (uno yuko) il fortissimo azero Aghayev, conquistando il secondo alloro nel karate per l’Italia a Tokyo 2020 dopo il bronzo di Viviana Bottaro.

E’ un momento storico per lo sport italiano: gli Azzurri infrangono il record assoluto di medaglie alle Olimpiadi, centrando la 37esima con Busà.

In precedenza, l’Azzurro di Avola aveva piegato in semifinale l’ucraino Horuna con il punteggio di 3-0 grazie a tre yuko. Il carabiniere siciliano nel pool di qualificazione aveva invece ottenuto tre vittorie in quattro incontri. Dopo un buon esordio con l’australiano Tsuneari Yahiro, piegato 5-0 con tre yuko e un waza-ari, l’azzurro era stato sconfitto dal kazako Azhikanov, a segno con uno yuko, ma si era poi aggiudicato gli ultimi due match contro il tedesco Noah Bitsch (vinto agli spareggi) e con il futuro finalista, l’azero Aghayev per 3-1.

L’Italia nel medagliere ora conta 9 ori, 10 argenti e 18 bronzi: 37 medaglie, la migliore spedizione di sempre per i colori azzurri.

OMNISPORT | 06-08-2021 14:57