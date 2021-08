Tokyo 2020: Viviana Bottaro subito di bronzo all'esordio del karate

Viviana Bottaro ha vinto la medaglia di bronzo nel karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La karateka azzurra ha battuto la statunitense Sakua Kokumai nella disciplina chiamata “kata”, conquistando il terzo posto nel torneo olimpico.

La 33enne ligure ha ottenuto il punteggio di 26.48 (18.62 per la parte tecnica, 7.86 per quella atletica) contro il 25.40 dell’avversaria. Il karate è al debutto nei Giochi Olimpici e l’Italia è stata subito protagonista nella prima giornata.

Non è finita qui: venerdì in corsa per una medaglia ci saranno anche Luigi Busà, Mattia Busato e Silvia Semeraro.

E’ la 35esima medaglia della delegazione azzurra a Tokyo 2020: l’Italia ha conquistato finora 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Quella di Viviana Bottaro è la tredicesima medaglia nelle gare femminili, eguagliato il record di Atlanta 1996.

OMNISPORT | 05-08-2021 13:10