Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 5 agosto 2021. Diretta

La giornata inizia con uno straordinario Gregorio Paltrinieri che, nella notte italiana, aggiunge un bronzo e arricchisce così il medagliere azzurro. L’argento di Rizza nella canoa, poi, suggella un avvio splendido di questo 5 agosto. Elia Viviani in recupero: è 11esimo. Alle 9.27 la tempo race. Karate: Bottaro strepitosa, Crescenzo si infortuna, è out. Vallortigara e Trost eliminate nell’alto. La staffetta 4×100 uomini vola in finale, ancora tra le polemiche. Jacobs mette a tacere le insinuazioni con un altro tempo pazzesco.

07:01 Atletica Marcell Jacobs porterà la bandiera italiana durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò a Casa Italia.

LA DURA REPLICA DI JACOBS AD ACCUSATORI E ALLE INSINUAZIONI

06:01 Lotta Chamizo in semifinale della lotta libera, categoria fino a 74kg.

05:11 Karate Viviana Bottaro in finale per il bronzo! La genovese ha chiuso al secondo posto il ranking round vinto dalla giapponese Shimizu (che si giocherà l’oro con la spagnola Sanchez).

04:50 Tuffi Eliminata Di Maria.

MEDAGLIERE AGGIORNATO

04:43 Atletica 4×100 m azzurra in finale: Patta, Jacobs, Desalu, Tortu conclude terza con 37”95 (record italiano) e vola in finale. Stati Uniti

04:23 Canoa Manfredi Rizza, pazzesco! Strappa l’argento nella K1 200. L’azzurro è perfetto nella finale, battuto soltanto dall’ungherese Tokta.

01:31 Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri riesce in una impresa insperata. L’azzurro strappa il bronzo nella 10 km di fondo. Nessun italiano in campo maschile era andato in medaglia!

IL PROGRAMMA DI OGGI 5 AGOSTO 2021

VIRGILIO SPORT | 05-08-2021 09:36