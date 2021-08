Tokyo 2020: super Rizza, medaglia d'argento nella canoa K1 200

Altra grande soddisfazione per l’Italia a Tokyo 2020. Al termine di una grandissima impresa, Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d’argento nella canoa sprint 200 metri.

Dopo le emozioni regalate da Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo, tocca al canoista pavese regalare all’Italia una nuova medaglia (si tratta della 32a della spedizione azzurra a Tokyo 2020).

Manfredi Rizza è perfetto in finale. L’azzurro si incolla a Sandor Totka e ci resta attaccato fino allo sprint finale che premia l’ungherese, medaglia d’oro per soli 45 millesimi (etrzo posto per il favorito della finale, ovvero il britannico Liam Heath).

Resta la grande soddisfazione per il pavese per una medaglia storica per l’Italia. Per l’azzurro una soddisfazione enorme che arriva dopo il sesto posto conquistato a Rio 2016.

L’Italia torna a gioire per una medaglia nella canoa (singolo) dopo le imprese azzurre a Pechino 2008. Quindi, esattamente 13 anni dopo, ci pensa Manfredi Rizza a tornare sul podio olimpico in una finale di canoa.

Nato a Pavia, classe 1991, Manfredi Rizza, soprannominato Mampe, riesce, alla sua seconda partecipazione ai Giochi, a conquiistare il risultato più prestigioso della sua lunga carriera.

05-08-2021