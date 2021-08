Tokyo 2020, Massimo Stano fenomenale! Oro nella marcia

Pazzesco Massimo Stano! L’atleta azzurro ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il marciatore pugliese a Sapporo ha preceduto i giapponesi Ikeda e Yamanishi: è la terza medaglia d’oro per l’atletica azzurra in questi Giochi, dopo quelle di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Un’edizione storica per i nostri colori.

Stano ha chiuso con il tempo di 1 ora, 21 minuti e 5 secondi: decisivo e irresistibile il suo forcing a 4 km dal traguardo, che gli ha permesso di distanziare i temibili nipponici padroni di casa e di vincere per distacco la prova. L’Azzurro nella calura di Sapporo (35 gradi, umidità dell’80%) ha trovato le condizioni ideali per fare la differenza e regalarsi la più bella giornata della sua carriera.

Per il 29enne pugliese delle Fiamme Oro, primatista nazionale nella 20 km di marcia, è il primo grande alloro della carriera dopo l’argento conquistato nel 2013 agli Europei Under 23. L’altro Azzurro, Fortunato, ha chiuso in quindicesima posizione.

E’ la 33esima medaglia in totale per la selezione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia ha finora conquistato 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Gli Azzurri con tre medaglie d’oro nell’atletica leggera hanno eguagliato le imprese di Mosca 1980 e Los Angeles 1984: e non è ancora finita.

OMNISPORT | 05-08-2021 10:55