Tokyo 2020, gli impegni degli azzurri dell'atletica

Della squadra italiana di Atletica fanno parte 76 atleti, di cui 41 uomini e 35 donne, il più alto numero di sempre alle Olimpiadi.

Tra i nomi di maggior richiamo, al maschile, tanti primatisti italiani: l’argento europeo indoor Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il campione europeo al coperto e recordman dei 100 Marcell Jacobs con il finalista mondiale Filippo Tortu, Davide Re (400 e staffette), Yeman Crippa su 5000 e 10.000, il neo primatista e bronzo agli Euroindoor Paolo Dal Molin nei 110hs, Leonardo Fabbri nel peso, Massimo Stano nella 20 km di marcia, Eyob Faniel in maratona. Al femminile, spiccano i nomi del bronzo iridato di Doha Eleonora Giorgi nella 20 km di marcia con il bronzo mondiale di Londra 2017 Antonella Palmisano, le staffettiste della 4×100 vincitrici alle World Relays (Siragusa-Hooper-Bongiorni-Fontana), Luminosa Bogliolo nei 100hs, Nadia Battocletti nei 5000, la primatista dell’asta Roberta Bruni, le saltatrici in alto Alessia Trost ed Elena Vallortigara.

Gli impegni degli azzurri:

Venerdì 30 luglio

13.30 20.30 10.000 M Finale CRIPPA

Sabato 31 luglio

3.45 10.45 100hs F Batterie BOGLIOLO, DI LAZZARO

12.10 19.10 Alto M Finale ev. Sottile, Tamberi

12.15 19.15 100 M Semifinale ev. Jacobs, Tortu

12.45 19.45 100hs F Semifinale ev. Bogliolo, Di Lazzaro

14.50 21.50 100 M Finale ev. Jacobs, Tortu

Giovedì 5 agosto

2.10 9.10 Alto F Qualificazione TROST, VALLORTIGARA

4.55 11.55 110hs M Finale ev. Dal Molin, Fofana

Venerdì 6 agosto



22.30* 5.30 Marcia 50 km M Finale AGRUSTI, CAPORASO, DE LUCA

*22.30 italiane di giovedì 5 agosto



9.30 16.30 Marcia 20 km F Finale GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI

13.25 20.25 4×400 M Batterie ITALIA

13.50 20.50 Giavellotto F Finale

14.00 21.00 5000 M Finale ev. Crippa

14.35 21.35 400 F Finale

14.50 21.50 1500 F Finale ev. Del Buono, Sabbatini

15.30 22.30 4×100 F Finale ev. Italia

15.50 22.50 4×100 M Finale ev. Italia

Sabato 7 agosto

12.35 19.35 Alto F Finale ev. Trost, Vallortigara

Domenica 8 agosto



00.00 7.00 Maratona M Finale EL FATHAOUI, FANIEL, RACHIK

