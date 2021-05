Karate, Busà oro alla Premier League: "A Tokyo sarò al top"

Sorride il karate azzurro. La nazionale italiana ha conquistato 4 medaglie alla Premier League di Lisbona: oro per Luigi Busà nei -75 kg, argento per le squadre di kata maschile e femminile, bronzo per Angelo Crescenzo nei -60 kg.

Al termine della vittoria, Luigi Busà ha parlato anche delle prossime Olimpiadi: “È stata una gran bella gara. A 34 anni mi sento di dire che l’età è solo un numero. Sto lavorando tutti i giorni, supportato da tanti esperti, dal punto di vista fisico, mentale e tecnico: senza una squadra ben salda alle spalle un percorso come questo, soprattutto durante una pandemia, sarebbe impossibile. Istanbul e Lisbona sono stati uno step per testare la forma fisica verso il mio unico obiettivo: a Tokyo sarò al massimo della mia forma. Di mezzo ci saranno gli Europei, ora per me conta la performance, ma sicuramente punterò al mio nono titolo in carriera”.

OMNISPORT | 02-05-2021 21:35