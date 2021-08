Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 6 agosto 2021. Diretta

L’oro nella 20 km di marcia di Massimo Stano ha emozionato tutti e portato a 7 il numero delle medaglie più preziose. All’avvio di questo venerdì, i risultati azzurri fanno ben sperare: il numero totale delle medaglie potrebbe superare quello di Los Angeles e Roma. Attesa, oggi 6 agosto, per le farfalle della ginnastica ritmica. Ma soprattutto per la 4×100 maschile che vedrà in pista il quartetto azzurro che ha regalato già grandissime soddisfazioni al pubblico di appassionati.

09:05 Ginnastica ritmica Esercizio superbo di Dina Averina, una delle autentiche star di questa edizione dei Giochi.

08:50 Boxe Oro al cubano Julio La Cruz nei pesi massimi battendo in finale il russo Muslim Gadzhimagomedov. Bronzo al brasiliano Abner Teixeira e al neozelandese David Nyika.

08:23 Basket Gli Stati Uniti si aggiudicano la finale del torneo femminile

08:20 Ginnastica ritmica Terzo esercizio per l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, che al nastro centra un 19.250.

07:46 Ginnastica ritmica Dopo metà gara è in testa la russa Dina Averina (55.225) davanti alla gemella Arina (54.475). Milena Baldassarri è sesta (50.250), in finale vanno le migliori dieci. Alexandra Agiurgiuculese è al 12° posto (47.650).

07:30 Volley Gli Stati Uniti approdano in finale: battuta la Serbia per 3-0 (25-19, 25-15. 25-23). Ora attende la vincente di Brasile-Corea del Sud.

06:00 Volley Notizia sconvolgente: a poche ore dalla semifinale del torneo, contro la Sud Corea allenata dall’italiano Stefano Lavarini, potenziale violazione del regolamento antidoping per la schiacciatrice brasiliana Tandara. L’informazione è stata confermata dal Comitato olimpico brasiliano, che ha diffuso una nota spiegando che il test è stato fatto prima delle Olimpiadi e che, dopo la squalifica, tornerà in Brasile. Niente semifinale per lei.

05:50 Beach Volley Le americane April Ross e Alix Klineman hanno vinto il torneo olimpico di beach volley battendo 2-0 in finale (21-15 21-16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy. Bronzo alle svizzere Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich.

02:30 Marcia La 50 km di marcia viene vinta dal polacco Tomala che ha condotto la gara.

