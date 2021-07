La corsa di Camila Giorgi verso una medaglia nel tennis femminile si è fermata ai quarti di finale. L’azzurra è stata battuta da Elina Svitolina che si è imposta con un doppio 6-4.

La marchigiana non ha espresso il suo miglior tennis, giocando a sprazzi. Più regolare l’ucraina che ha fatto valere il suo maggior status. Camila Giorgi era l’ultima azzurra in gara in campo femminile.

OMNISPORT | 28-07-2021 05:52