Neanche il tempo di metabolizzare il fatto di aver chiuso definitivamente la sua avventura olimpica che si parla già del futuro di Federica Pellegrini.

“Vorrei restare nello sport, vedremo come. Io come la Vezzali? Mi pare un po’ troppo, ho ancora il costume addosso. Io in politica poi non mi vedo tanto, non sono troppo diplomatica, mi stupirei se riuscissi a diventare qualcuno in politica”, le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

OMNISPORT | 01-08-2021 06:30