Tokyo 2020: Federica Pellegrini rinuncia ai 100 stile libero

Dopo il settimo posto nella finale olimpica dei 200 stile libero, la quinta consecutiva da lei disputata in questa gara che l’ha vista trionfare nel 2008 e argento nel 2004, oltre che quattro volte campionessa del mondo e tuttora primatista del mondo, Federica Pellegrini ha deciso di rinunciare ai 100 stile libero, ai quali era iscritta ma che non ha mai amato fino in fondo. La Divina del nuoto italiano, che ha annunciato ufficialmente il ritiro alla fine di Tokyo 2020, si concentrerà sulle staffette.

OMNISPORT | 28-07-2021 12:00