Tokyo 2020: il Settebello esordisce sommergendo il Sudafrica

Esordio esagerato per l’Italia della pallanuoto contro il Sudafrica nella prima partita del gruppo A dei Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri del Settebello hanno sommerso gli avversari col punteggio di 21-2 chiudendo i discorsi già dal secondo quarto con un parziale di 8-2, che li ha fatti arrivare a metà partita in vantaggio per 10-2, poi nella seconda metà sono andati a segno altre 11 volte senza più prendere gol. Il mattatore del match è stato Francesco di Fulvio, autore di 5 reti, mentre altri sette hanno firmato una doppietta. Il prossimo avversario dell’Italia sarà la Grecia martedì alle 8,30 Ota italiana.

OMNISPORT | 25-07-2021 06:37