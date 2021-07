Tokyo2020, Giunta: “L’obiettivo della Pellegrini è la finale dei 200 stile libero"

Federica Pellegrini, classe ’88, sarà a Tokyo e nei suoi 200 stile libero si presenta da campionessa del mondo in carica e con tanta voglia ancora di dimostrare e stupire il mondo.

Il tecnico dell’azzurra Matteo Giunta ha parlato dell’avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi in un’intervista a OA Sport. Federica al momento sta completando la sua preparazione personale a 1800 metri d’altezza, in modo da arrivare pronta al suo ultimo traguardo a Cinque Cerchi.

“Federica sta procedendo al meglio nel proprio percorso. Stiamo ultimando la preparazione qui in Francia e la speranza è che non ci siano intoppi“, le prime parole di Giunta. E l’obiettivo per una ragazza che il 5 agosto compirà 33 anni è chiaro: “È giusto essere realisti: il target principale è centrare la Finale dei 200 stile libero a Tokyo. Stiamo lavorando per questo perché il pacchetto partenti è molto qualitativo e il livello nelle ultime due stagioni si è alzato in maniera incredibile. L’australiana Ariarne Titmus ai Trials ha nuotato un tempo da 1’53” pazzesco e dietro ci sono tantissime atlete a partire da Katie Ledecky che hanno siglato tempi da 1’54”. Da questo punto di vista, si può comprendere quanto difficile sarà per Federica centrare l’accesso all’atto conclusivo”.

OMNISPORT | 09-07-2021 11:31