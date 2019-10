Tonali e Ibrahimovic in viola? Commisso spiega

Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic in viola, vale a dire una delle grandi speranze del calcio italiano del presente e soprattutto verso il futuro e un grande campione la cui carta d'identità inizia a farsi sentire ma che ancora vuole dire la sua ad alto livello.

Queste sono alcune delle idee di mercato per la Fiorentina del domani, e Rocco Commisso ha deciso di dare la sua versione su queste voci, secondo cui il regista del Brescia e il fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy potrebbero presto trasferirsi in quel di Firenze.

"Non saprei ancora cosa dire su Tonali e Ibrahimovic, ma tutti e due sono nostri sogni – ha ammesso il patron gigliato ai microfoni di 'Radio Toscana' -. E non voglio sentir parlare di sostituto di Chiesa, dobbiamo ancora parlare con lui. Quello che avevo detto è stato fatto, altre cose non ne so. Queste situazioni si decidono insieme".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 20:41