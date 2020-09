Torino, Giampaolo: "Ho molta fiducia"

Il Torino è pronto ad esordire in Serie A sabato contro la Fiorentina, Marco Giampaolo è fiducioso: “Quanti tasselli mancano per il mio Toro ideale? Non lo so perché mi posso basare su 3 amichevoli, non abbiamo uno storico. La fiducia che ho è basata sugli allenamenti e il loro modo di allenarsi”.

“Percepisco grande disponibilità. È sufficiente per essere ottimista. Mi conforta l’attaccamento e come loro mi abbiano dato un’apertura totale nonostante il cambiamento radicale – ha proseguito – loro si spendono e si danno. Izzo? Lavora benissimo. Non ci sono giocatori che mi danno pensieri”.

OMNISPORT | 18-09-2020 15:18