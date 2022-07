Torino: in arrivo Weidmann dal PSG

28-07-2022 11:49

Il quotidiano torinese la Stampa fa il punto sulla situazione di mercato in casa Toro. Archiviata, almeno per ora, la questione relativa alla lite tra il direttore sportivo Vagnati e l’allenatore Ivan Juric, sembra quasi fatta per il centrale olandese Peer Schuurs in arrivo dall’Ajax. I granata, inoltre, hanno sondato il Corinthians per il classe ’99 Raul Gustavo, anche se l’acquisto più fattibile sarebbe quello che porta il nome di Daouda Weidmann, centrocampista 19enne ai margini del PSG, che arriverebbe in Italia entro la prossima settimana per visite mediche e firma sul contratto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE