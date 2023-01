Torino, Lukic: infortunio alla coscia destra, si valuta l’entità

17-01-2023 18:25

Brutta tegola in casa Torino: Sasa Lukic ha riportato un’elongazione della coscia destra e dovrà stare a riposo almeno un paio di settimane in attesa di nuovi esami.

Il giocatore serbo nel corso della partita con lo Spezia, è stato costretto a lasciare il campo al 46’ per un fastidio muscolare.

I primi esami strumentali hanno rilevato il problema alla coscia e Lukic, insieme allo staff medico, si è già messo all’opera intraprendendo il percorso riabilitativo. Due sono le notizie certe al riguardo: innanzitutto la necessità di approfondire la situazione con altre visite nei prossimi giorni, poi l’assenza forzata per almeno due giornate. Così facendo il numero dieci salterà sia la gara di sabato 21 gennaio con la Fiorentina, sia la trasferta di sabato 28 gennaio con l’Empoli.

Il resto del gruppo, eccezion fatta per Aina, Pellegri e Schuurs, ha svolta la sessione di allenamento odierna in maniera regolare.