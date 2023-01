Torino, Lukic se ne va in Premier

In fase di definizione la trattativa tra il Fulham e l'ex capitano dei granata, cui andranno 10 milioni.

30-01-2023 12:42

Ciò che era stato ricucito alla fine della precedente sessione di calciomercato ha adesso sbocco, Sasa Lukic non è più un giocatore del Torino.

Dopo aver cominciato l’attuale campionato con la fascia da capitano al braccio, il serbo è stato degradato dopo aver informato la società piemontese della sua volontà di cambiare maglia: perciò il 26enne era stato escluso dalla trasferta inaugurale di Monza; nonostante il rientro nel progetto tecnico e il buon rendimento offerto, lo stallo sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024) ha lasciato aperte le porte a una cessione cui manca solo il crisma dell’ufficialità.

Queste le cifre dell’accordo con il Fulham: 10 milioni di euro (più tre di bonus) nelle casse di Urbano Cairo e contratto da 2,2 milioni di euro sino al 2027 per il centrocampista arrivato in Italia nel 2015; Ivan Juric ha espresso il suo disappunto per l’operazione, per quanto l’acquisizione dal Verona di Ivan Ilic sia un puntello adeguato per il reparto di metà campo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE