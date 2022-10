Torino: offerto rinnovo a Lukic

06-10-2022 11:32

“Lukic-Torino, nuovo incontro: vicino il sì al rinnovo, ingaggio più del doppio” scrive oggi Tuttosport. Si scaldano i motori per il rinnovo di Sasa Lukic con il Toro. Il ds Vagnati ha incontrato gli agenti per tre volte, presentando un’offerta di rinnovo importantissima: Lukic percepisce 700mila euro e ha ricevuto una proposta da 1,5 milioni a stagione (chiede 1 milione e 700-800.000 l’anno). Accordo dunque vicino, è già stato calendarizzato un nuovo appuntamento che, probabilmente, sarà quello definitivo. Il club granata vorrebbe chiudere l’accordo fino al 2027 prima del Mondiale.

