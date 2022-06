Torino: per l'attacco spunta Joao Pedro

09-06-2022 08:33

Muove i primi passi di mercato in entrata anche il Torino che molto probabilmente si vedrà costretto a salutare bomber Belotti.

Proprio nel reparto offensivo si stanno concentrando le voci di un possibile arrivo. Dal retrocesso Cagliari infatti, la dirigenza granata sta puntando Joao Pedro. 13 gol e 4 assist in questa stagione che non sono serviti però a salvare i sardi dalla retrocessione in serie B.

Il Torino punta con decisione l’attaccante brasiliano: nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra le parti con le due società protagoniste. Il club rossoblù chiede una cifra che si attesta attorno ai 9 milioni di euro, dall’altra la prima proposta granata, ancora nella fase di approccio, è stata di 5 milioni di euro.

Probabile che le parti possano raggiungere l’intesa trovandosi a metà strada, ovvero su una cifra intorno ai 7 milioni, per accontentarsi reciprocamente e portare a termine il corteggiamento.

