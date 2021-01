Torino, possibile scambio di attaccanti con il Cagliari

Il Torino vuole utilizzare Simone Zaza come pedina di scambio per arrivare ai rinforzi in attacco chiesti dal nuovo tecnico Davide Nicola. Secondo quanto riporta la Stampa, i granata potrebbero offrire l’ex Juve al Cagliari per arrivare a Leonardo Pavoletti.

Un’altra idea è proporre il giocatore al Betis di Siviglia, per arrivare a un altro obiettivo di mercato, Sanabria. Zaza è ormai da tempo fuori dai piani della società, e sta cercando una nuova sistemazione per gennaio.

OMNISPORT | 21-01-2021 09:51