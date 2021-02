Torino: Sanabria ancora positivo al Covid

Brutte notizie per il Toro e per mister Nicola che non potrà ancora disporre di Tonny Sanabria. L’attaccante paraguaiano è risultato infatti ancora positivo al covid 19. Un incubo, fino a questo momento, il suo sbarco in Italia: l’attaccante è stato il grande colpo del calciomercato invernale del Torino, sotto precisa richiesta di Davide Nicola, che lo aveva allenato già al Genoa.

Purtroppo però, il giocatore fino a questo momento, causa Covid-19, è sempre rimasto chiuso nella stanza d’albergo che lo ha ospitato fin dall’inizio. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tampone di ieri ha detto che il Covid-19 si ostina a complicare la vita di Antonio, della moglie Maria e della figlioletta Arianna, quindici mesi. Tutti e tre sono tappati in camera da venerdì 29 gennaio.

La situazione di classifica dei granata è sempre delicata e l’apporto in zona gol di nuova linfa sarebbe molto importante. Invece Sanabria non ha ancora messo piede in campo e si sottopone ad un tampone ogni 48 ore.

Nicola puntava sulle qualità tecniche e le varianti tattiche garantite da Sanabria che martedì 26 gennaio era sceso in campo nel Siviglia per la Coppa del Re, venendo pure ammonito e quindi squalificato per un turno, scontato contro la Fiorentina. Il Covid gli ha fatto saltare l’Atalanta, l’incrocio col suo Genoa e venerdì non sarà a Cagliari. Dopo di che si spera di poterlo aggregare ai compagni per una rapida ripresa atletica.

OMNISPORT | 16-02-2021 11:27