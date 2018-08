Torino, sirene turche per Ljajic

Dopo la conferma, da parte del patron Cairo, della permanenza di Iago Falque, il Torino starebbe riflettendo sul futuro di Ljajic. Il serbo, al momento, pare chiuso dai tanti attaccanti presenti nella rosa di Mazzarri.

Classe 1991, il serbo avrebbe diverse richieste, in particolare dalla Turchia. Besiktas e Fenerbahce sarebbero pronte a farsi avanti in maniera importante per strapparlo al club granata. Il contratto di Ljajic con il Torino scade nel giugno del 2020.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 08:50