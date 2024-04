Partite di oggi al Torneo di Montecarlo: tempo di ottavi nel Principato con Sinner, Sonego e Musetti-Djokovic

Quali partite si giocano oggi 11 aprile 2024 al torneo Atp Masters1000 di Montecarlo. Orari e sequenza dei match

Si entra nella fase calda del Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale di singolare e doppio, entrambi con dei rappresentanti azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di singolare il piatto forte di giornata è sicuramente il quarto replica della semifinale della passata edizione tra Jannik Sinner e Holger Rune, con l’altoatesino – fin qui molto convincente – a caccia della rivincita dopo la cocente sconfitta di un anno fa.

Gli altri quarti di singolare sono invece quello tra il due volte campione qui a Montecarlo, Stefanos Tsitsipas, e Karen Kachanov – che nella giornata di ieri ha eliminato un arrabbiatissimo Daniil Medvedev -, quello tra Ugo Humbert – mattatore di Lorenzo Sonego – e Casper Ruud e quello tra il n°1 al mondo Novak Djokovic – che si è preso la sua rivincita su Lorenzo Musetti – e l’australiano Alex de Minaur. Nel doppio l’incontro certamente più interessante dal nostro punto di vista è quello che vede protagonisti gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Le partite in programma oggi a Montecarlo

Le partite sono distribuite su 2 campi e vanno in sequenza. Non è pertanto possibile sapere in anticipo l’orario di tutti i match. In media una partita dura circa un’ora e mezza: da qui è possibile ricavare un orario plausibile di inizio della partita.

COURT RANIERI III 11:00 [12] S. Tsitsipas (GRE)-[15] K. Kachanov Sing QF 13:00 [7] H. Rune (DEN)-[2] J. Sinner (ITA) Sing QF a seguire [1] N. Djokovic (SRB)-[11] A. de Minaur (AUS) Sing QF a seguire [14] U. Humbert (FRA)-[8] C. Ruud (NOR) Sing QF COURT DES PRINCES 11:00 [6] K. Krawietz (GER) / T. Puetz (GER)-S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) Dop QF a seguire N. Mahut (FRA) / E. Roger-Vasselin (FRA)-[3] M. Granoller (ESP) / H. Zeballos (ARG) Dop QF a seguire M. Arevalo (ESA) / M. Pavic (CRO)-S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) Dop QF a seguire [Alt] M. Melo (BRA) / A. Zverev (GER)-T. Fritz (USA) / H. Rune (DEN) Dop QF

Il tabellone con i risultati delle partite

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in esclusiva da Sky. Per vederle è possibile fare qui un abbonamento a Now per vederle in streaming

Abbonati qui a Now per vedere il torneo di Montecarlo

La Guida Tv di Virgilio Sport per sapere quali match sono trasmessi in diretta