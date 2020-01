Toro eliminato e infuriato

ll Torino si è rialzato dopo il tracollo contro l'Atalanta, ma incassa una nuova sconfitta. Lo 0-7 in campionato ad opera della squadra di Gasperini è stato parzialmente cancellato dalla prestazione in Coppa Italia contro il Milan, ma vedere sfumare il passaggio in semifinale al 90' brucia eccome.

Walter Mazzarri e il direttore generale Antonio Comi non sono stati teneri commentando la direzione di gara dell'arbitro Pasqua: "Non era facile ritrovare la concentrazione dopo la batosta che abbiamo preso trovare tre giorni fa. Si è fatto un grande secondo tempo, andando in vantaggio meritatamente. La partita era da vincere, perché era già vinta. Oggi la prestazione l’ha sbagliata molto l’arbitro e chi era al Var. La mancata espulsione di Rebic è clamorosa, se avessimo avuto il vantaggio di giocare con un uomo in più avremmo passato di sicuro il turno. Negli ultimi dieci minuti l’arbitro ha invertito i falli".

Così invece Comi: "Fino al 90′ eravamo qualificati. Poi non dobbiamo negare che siamo stati penalizzati da una decisione assurda dell’arbitro che al 36′ non vede un’espulsione talmente lampante che è incredibile. Come me lo spiego? Non me lo spiego è un errore talmente grave che è inspiegabile. Oltre all’arbitro c’è anche il Var, che deve richiamarlo perché è un rosso netto. Siamo allibiti e delusi”.



SPORTAL.IT | 29-01-2020 00:45