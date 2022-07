Toronto: nel mirino l'italiano Ceppitelli

28-07-2022 14:32

Il Toronto continua la “spesa” in Italia per costruire una squadra sempre più europea. La squadra canadese, infatti, avrebbe contattato l’entourage di Luca Ceppitelli, difensore svincolatosi il 30 giugno scorso dal Cagliari dopo la retrocessione dei sardi in Serie B. Per la squadra nordamericana Ceppitelli è la prima scelta per andare a sosituire il partente Carlos Salcedo, tornato al Juarez in Messico. Ricordiamo che il Toronto ha attualmente in rosa tre italiani: Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. Pioniere della diaspora tricolore, nel 2015, è stato l’ex juventino Sebastian Giovinco.