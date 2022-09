Tottenham, Conte: "Irrispettoso parlare di me alla Juventus"

29-09-2022 17:52

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro l’Arsenal, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha preferito non rispondere sulle indiscrezioni che lo vedrebbero favorito alla panchina della Juventus. “È incredibile – ha esordito ridendo -, irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione! Sono felice e mi sto godendo il mio periodo col Tottenham, col proprietario e con Paratici, coi quali ho un ottimo rapporto. Non vedo nessun problema nel nostro futuro. Entrambi abbiamo firmato un contratto”