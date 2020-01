Tottenham, Mourinho pensa a Bale

Secondo quanto riportato da AS, il Tottenham starebbe pensando a Bale. Ci sarebbe stata un incontro, a Madrid, tra Levy, presidente degli Spurs, e Perez, numero uno del Real Madrid. Tra i nomi fatti, anche quello del gallese.

Bale continua ad avere problemi a Madrid (non convocato per la recente partita con il Siviglia) e un suo ritorno al Tottenham non pare improbabile. Da ricordare che il 29enne gallese ha già giocato con la casacca degli Spurs (dal 2007 al 2013).

SPORTAL.IT | 21-01-2020 08:38