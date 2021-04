Totti show da Pio e Amedeo: Da Balotelli alla scopa con Gattuso

Ha fatto “felicissima” la sera soprattutto ai tifosi della Roma che quando lo rivedono, sia pur senza la maglia giallorossa n.10, esultano a prescindere ma lo show di Totti nel programma di Pio e Amedeo su Canale 5 ha convinto tutti. “Felicissima sera” ha vinto anche la prima serata con 4.013.000 spettatori ed uno share del 21.1%. Dopo il successo della serie tv su Sky, il Pupone continua a fare incetta di audience.

Totti ha risposto a tutte le domande dei due comici pugliesi, dal matrimonio con Ilary Blasi (“La prima volta che la vidi era in un locale al buio, un pub… L’ho corteggiata, ma era fidanzata. Adesso Ilary è desiderata da tanti. Prima ero geloso, adesso non più”) ai temi calcistici.

Simpatico l’aneddoto sulla vigilia della finale del 2006 a Berlino contro la Francia: ” Il giorno prima della finale nessuno ha dormito. Abbiamo giocato a carte con Gattuso“. Poi si torna al calcione rifilato a Balotelli in un Roma-Inter di coppa Italia: “Mica l’ho preso… Se mi hanno applaudito di tifosi dell’Inter? I giocatori dell’Inter sicuro. Scherzi a parte, è stato un brutto gesto, nel calcio non si devono vedere queste cose”. Infine il pensiero fatto quando ha lasciato il calcio: “Che il giorno dopo non mi sarei più messo gli scarpini e avrei voltato pagina senza sapere cosa fare”.

