Tour de France, Carapaz: “Pogacar è in una corsa differente da noi ora"

La schiacciante superiorità della maglia gialla al Tour de France 2021 è sotto gli occhi di tutti e anche RIchard carapaz non fa fatica ad ammettere sportivamente la superiorità dello sloveno.

Anche ieri, durante lo svolgimento dell’ottava tappa, L’ecuadoriano è stato l’unico a provare a seguire Tadej Pogacar riuscendo a tenergli la ruota soltanto per poche centinaia di metro. Lo sloveno si è poi involato verso il traguardo guadagnando minuti su minuti, mentre il capitano della Ineos-Grenadiers è rimbalzato nel finale ed è anche stato ripreso dagli altri uomini di classifica.

Il sudamericano ha analizzato la situazione al termine della tappa, in un’intervista riportata da Cyclingnews: “È stata una giornata davvero dura. Ha piovuto dall’inizio del giorno e c’erano una salita dopo l’altra, su e giù tutto il giorno. Pogacar comunque è in una corsa differente dalla nostra ora. Sto facendo la mia corsa nel mio modo. Andrò per il podio, è molto importante. Manca ancora molto tempo. Cerco sempre di essere ottimista perché nessuno sa cosa possa succedere da qui a Parigi”.

OMNISPORT | 05-07-2021 14:52