Tour de France, Pogacar pronto per la battaglia

Dopo la conquista del Giro di Slovenia, il ciclista della UAE Emirates Tadey Pogacar mette nel mirino il Tour de France: “Le mie gambe stanno sempre meglio e sono pronto in avvicinamento al Tour de France. Ho ancora due settimane per prepararmi al meglio per quello che ovviamente è un appuntamento importante”.

Pogacar ha esultato per la vittoria nel giro di casa: “È un’emozione incredibile, sono già quattro anni che vado vicino al podio in questa gara e finalmente posso gioire. È stata una settimana bellissima che mi rende felice e orgoglioso di poter festeggiare qui a casa davanti a tutta questa gente. La squadra ha lavorato sempre bene e ci siamo meritati questi successi, complimenti a tutti i ragazzi”.

OMNISPORT | 14-06-2021 13:37