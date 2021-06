Tour de France, vince Merlier ma continua il festival delle cadute

Il Tour de France non conosce un giorno di tregua. Anche la terza tappa della Grande Boule , sulla carta disegnata per le ruote veloci, è stata pesantemente caratterizzata dalle cadute , incidenti che hanno finito per influenzare sia l’esito della frazione che la classifica generale.

Dopo il ruzzolone che è costato il ritiro a Robert Gesink e ha coinvolto Geraint Thomas , negli ultimi dieci chilometri ben tre cadute hanno sconvolto il gruppo. La prima a -10 dal traguardo è stata innescata da Primoz Roglic che, finito a terra, ha iniziato un vano inseguimento nei confronti del plotone che a tutta velocità ha proseguito verso il traguardo di Pontivy.

Ai -4 è stato il turno di Jack Haig finire a terra e rallentare la marcia di due nomi importanti come Arnaud Demare (che puntava a giocarsi il successo parziale) e Tadej Pogacar . Infine, a sprint già lanciato, nelle ultime centinaia di metri Caleb Ewan ha perso il controllo della bici finendo per trascinare con sé uno sfortunato Peter Sagan .

In mezzo al caos, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Tim Merlier , perfettamente lanciato da Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen (poi 2°) nel finale. Terzo Nacer Bouhanni , mentre in quarta e quinta posizione hanno concluso Davide Ballerini (Deceunick-Quick Step) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious).

In classifica generale, alle spalle della maglia gialla (rimasta sulle spalle di MVDP), da registrare i passi indietro della coppia slovena Roglic – Pogacar (20° il primo a 1’35”, 6° il secondo a 39”) e i balzi in avanti di Richard Carapaz e Wout van Aert (terzo e quarto, entrambi a 31” dal leader).

ORDINE D’ARRIVO

1 TIM MERLIER ALPECIN – FENIX 04h 01′ 28”

2 JASPER PHILIPSEN ALPECIN – FENIX

3 NACER BOUHANNI TEAM ARKEA – SAMSIC

4 DAVIDE BALLERINI DECEUNINCK – QUICK – STEP

5 SONNY COLBRELLI BAHRAIN VICTORIOUS

6 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP

7 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN – FENIX

8 CEES BOL TEAM DSM

9 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES

10 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID TEAM QHUBEKA NEXTHASH

OMNISPORT | 28-06-2021 17:54