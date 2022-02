Tour de la Provence: Ganna non delude, sua la crono d’apertura

10-02-2022 16:54

Non sbaglia un colpo in questo avvio di stagione Filippo Ganna. Dopo il successo conquistato qualche giorno fa nella frazione conclusiva dell’Etoile de Besseges, il verbanese della Ineos-Grenadiers si è confermato oggi al Tour de la Provence portando a casa la crono che apriva la breve corsa a tappe francese.

L’iridato nelle prove contro il tempo, alla diciottesima affermazione della carriera su strada, ha coperto i 7,2 chilometri del prologo in 8’04” a 53,471 km/h di media, facendo meglio del compagno di squadra Ethan Hayter (2° a 12”) e dello svedese della Groupama-FDJ Tobias Ludvigsson (3° a 13”). Quarto posto per Samuele Battistella, altra nota positiva in chiave Italia di questa prima giornata di corsa oltralpe.

Con il successo odierno, Ganna ovviamente è anche il primo leader della corsa transalpina, manifestazione che domani lo vedrà impegnato a difendere il simbolo del primato nella Istres-Les Saintes-Maries-de-la-Mer, tappa di 152km adatta alle ruote veloci.

Di seguito l’ordine d’arrivo del prologo inaugurale.

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) – 8:05

2. Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:12

3. Tobias Ludvigsson (SWE/Groupama-FDJ) a 0:13

4. Samuele Battistella (ITA/Astana-Qazaqstan) a 0:15

5. Pierre-Roger Latour (FRA/TotalEnergies) a 0:15

6. Julian Alaphilippe (FRA/Quick Step-Alpha Vinyl) a 0:17

7. Maciej Bodnar (POL/TotalEnergies) a 0:17

8. Mathias N. Jorgensen (DEN/Movistar) a 0:19

9. Dries Devenyns (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) a 0:19

10. Ilan Van Wilder (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) a 0:19

OMNISPORT