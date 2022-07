Trek-Segafredo: Mads Pedersen allunga fino al 2025

05-07-2022 09:31

Prosegue il matrimonio tra la Trek Segafredo e Mads Pedersen: l’ex campione del mondo che ha deciso di allungare per almeno 3 anni il proprio rapporto con la compagine statunitense.

“Questa squadra mi ha dato la possibilità di passare al WorldTour dopo due anni in una Continental. Quella in corso è la mia sesta stagione, sono pronto per allungare di altri tre anni il mio accordo”.

Il ciclista danese ha proseguito il suo discorso alla stampa affermando quanto segue: “Questo per me è un team. Trek ha sempre detto che non vuole solo instaurare rapporti di lavoro, ma diventare una grande famiglia. Per me è una seconda casa ed è anche per questo che ho deciso di rimanere”.