Trento 2021, Price-Pejtersen oro nella cronometro Under 23

Va alla Danimarca il titolo europeo della cronometro Under 23. Nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Trento a vincere la medaglia d’oro è stato Johan Price-Pejtersen, che ha percorso i 22,4 chilometri del tracciato in 25’35″29 alla media di 52,520 kmh.

Per Price-Pejtersen è il secondo titolo europeo della carriera nella specialità dopo quello vinto nel 2019 ad Alkmaar. Medaglia d’argento per il norvegese Søren Waerenskjold, mentre il bronzo va all’olandese Dan Hoole, che ha bruciato per soli quattro secondi il tedesco Hessmann.

Lontano dai migliori gli italiani: il primo è Filippo Baroncini che ha chiuso al settimo posto, staccato di 50″ secondi dal vincitore. Ventesimo Luca Coati.

OMNISPORT | 09-09-2021 16:18