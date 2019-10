Trieste vince due volte

Trieste batte al fotofinish Brescia e si rilancia in classifica in una serata molto emozionante per tutti coloro che hanno popolato il palazzetto, non solo per l’andamento del match, ma anche per il commovente ricordo di Sveva.

Di tutto questo ha parlato coach Dalmasson al termine della gara: “La celebrazione per Sveva è stata una emozione grandissima – le parole del tecnico riportate dal 'Piccolo' – Quei cartelli sollevati a migliaia, un silenzio rispettoso, si sentiva solo il rumore della palla. La serata non poteva essere comune, il silenzio a inizio partita era surreale”.

Poi sull'andamento della gara: “Sono convinto che questa sia la strada giusta. Ora dobbiamo usare bene la settimana di pausa per preparare Pistoia, che sarà, per i nostri obiettivi, una finale. Stasera abbiamo visto dove poter migliorare, c’è da lavorare soprattutto sulla fase difensiva, ma ora torneremo in palestra col sorriso".

Infine sui singoli: "Jones ormai è diventato un giocatore di riferimento per la nostra formazione ma sono convinto che abbia ancora margini di crescita sul piano fisico. Anche Cooke ha disputato una partita importante considerando le difficoltà che ha dovuto affrontare vista la situazione falli di Mitchell contro lunghi solidi come quelli di Brescia".

