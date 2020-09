Truffa esame Suarez, il web si scatena tra ironia e indignazione

Saranno contenti soprattutto coloro che si erano indignati per la semplicità con cui un extracomunitario, sol perchè calciatore famoso, avesse azzerato tutto il lungo iter burocratico per poter presentare domanda ed avere la cittadinanza italiana ma la notizia che arriva da Perugia è davvero sconvolgente. L’esame di italiano sostenuto da Suarez a Perugia sarebbbe una truffa. Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall’attaccante erano stati concordati in anticipo e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. La Guardia di Finanza ha aperto un’inchiesta e si parla già di avvisi di garanzia notificati.

Cucchi si indigna su twitter

Fioccano le reazioni e tra i primi ad indignarsi c’è Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il calcio scrive su twitter: “Leggo le notizie sull’esame di italiano “finto” di Suarez e penso agli studenti (quelli veri), ai ragazzi nati in Italia che non riescono a diventare italiani, ai docenti che si sarebbero prestati a Perugia. E sprofondo nella vergogna. Da italiano”.

L’ironia del web si scatena su Suarez

Arrivano tantissimi commenti tra l’ironico e il sarcastico: “Dopo l’esame truffa di Suarez per la cittadinanza italiana, la Juventus commenta: “Si ma è stato un 18 preso sul campo” o anche: “Assolutamente non è che l’hanno preparato loro esame a Suarez per farglielo passare e poi ingaggiarlo assolutamente no, non è che appena hanno saputo di una possibile indagine hanno chiuso in 4 ore Morata per non destare sospetti assolutamente no”.

C’è chi scrive: “Pare che a Suarez sia stato chiesto: qual’è il capoluogo del Piemonte e lui: la Juventus”, un altro osserva: “E io che ce lo vedevo a prepararsi con l’Alphatest sull’aereo”.

L’indignazione è comunque globale: “Un paese fondato sulla truffa” e anche: “Ecco perché non l’hanno più preso… ” oppure: “Secondo voi potevano permettersi di non farlo passare con tutti gli interessi che c’erano in ballo? Ovvio che no” e infine: “Io non capisco come sia possibile che Suarez, perché è evidente, si sia fatto trascinare in questa storia. Bisogna capire chi ha fatto pressioni affinché questo avvenisse”.

SPORTEVAI | 22-09-2020 11:04