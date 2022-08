Tuchel sullo scontro con Conte: "Ci rido sopra"

19-08-2022 16:24

In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel torna sullo scontro con Antonio Conte e scherza: “Ho visto i meme del mio scontro con Conte, mi faccio due risate ogni volta, anche in spogliatoio”.

Tuchel aspetta il verdetto dopo lo scontro verbale molto acceso con Conte: “Se fai una cosa del genere devi accettare le conseguenze. Ma quella era solo passione tra due uomini che combattono per la propria squadra. Non è successo niente di grave, non ci siamo né picchiati né insultati. Avevo il massimo rispetto per Antonio prima e dopo domenica non è cambiato niente. E onestamente, sarebbe finita molto più in fretta se non ci fossero state 20 persone attorno a noi. Ma è andata come è andata, e visto che ne sono uscite tante cose divertenti, perché non riderci sopra?”.