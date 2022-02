UAE Tour, bis di Philipsen nella quinta tappa

24-02-2022 14:29

Bis per Jasper Philipsen nella quinta tappa dell‘UAE Tour 2022.

Il velocista belga dell’Alpecin-Fenix è stato protagonista di uno sprint poderoso nella frazione che ha portato la carovana da Ras al Khaimah Corniche al Al Marjan Island, di 182 km.

Grazie a un’eccezionale rimonta partita negli ultimi 100 metri Philipsen ha messo in fila l’olandese Olav Kooij e George Bennett. Quarto posto per Matteo Malucelli, sesto Elia Viviani. Piazzamento ache per Alberto Dainese, che ha chiuso in ottava posizione.

La tappa è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga, l’ultimo dei quali, con protagonista il campione ceco Michael Kukrle, rintuzzato a 3 km dalla fine.

Tadej Pogacar ha conservato la maglia rossa di leader conquistata al termine della quarta tappa.

Venerdì sesta frazione, di 180 km, con arrivo e partenza a Expo Dubai 2020.

