Udonis Haslem, show al contrario al debutto stagionale

La corsa di Miami verso il quarto posto prosegue con una vittoria di prestigio contro i Philadelphia, prima della classe ad Est. A ravvivare un match mai in discussione (106-94) ha allora pensato Udonis Haslem.

Il capitano e bandiera degli Heat si è visto regalare da coach Erik Spoelstra nel finale la possibilità di debuttare in stagione.

Una chance non sfruttata esattamente nel modo migliore, se è vero che la gara del due volte campione NBA è durata lo spazio di tre minuti, durante i quali Haslem ha mostrato tutto il proprio genio e la propria sregolatezza, riuscendo a mettere a referto quattro punti con un bel 2/2 dal campo, per poi rendersi protagonista di un principio di rissa con Dwight Howard per un fallo contestato.

Risultato: due tecnici e la conseguente espulsione. Il modo migliore per non gustarsi la standing ovation riservatagli dall’intera American Airlines Arena, nell’ultima gara interna della stagione regolare, la sua 18ª in NBA.

Haslem diventa così il primo giocatore negli ultimi 20 anni della NBA a essere allontanato dal parquet così velocemente nella prima gara di regular season.

Per il classe ’80 potrebbe essersi trattato dell’ultima gara della carriera, ma il diretto interessato la prende con filosofia spiegando il proprio punto di vista sull’accaduto: “Howard è da sempre un giocatore molto fisico, tra di noi c’è stato solo un confronto accesso e nulla più. Volevo fargli capire che contro di me è meglio tenere a bada i gomiti, solo che non eravamo d’accordo su questo punto e la situazione è in parte sfuggita di mano. Se questa dovesse essere l’ultima partita della mia carriera, non potevo che finire così”.

OMNISPORT | 14-05-2021 09:26