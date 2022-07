Uefa Women's Euro 2022: Germania-Francia 2-1

27-07-2022 23:38

La seconda semifinale degli Europei di Calcio Femminile di scena in Inghilterra ha visto la vittoria della Germania sulla Francia per 2-1. Le teutoniche disputeranno quindi la finale contro l’Inghilterra, in programma a Wembley il 31 luglio alle 18.

Eroina della serata Alexandra Popp, che grazie ad una doppietta con zampata in spaccata su un cross basso al 40′ e poi stacco imperioso al 76′ consente di portare la sua nazionale in finale. La Germania, dopo la mancata qualificazione per la finale, torna in questo modo a giocare un titolo conquistato per ben otto volte di cui sei consecutive a cavallo degli anni ’90 e 2000.