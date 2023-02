Ufficiale, l'Hoffenheim esonera Breitenreiter

Fatale, in Bundesliga, la disastrosa sconfitta per 5-2 maturata contro il Bochum

06-02-2023 12:42

Appena un punto raccolto in 5 partite nel 2023 dalla ripresa della Bundesliga ad oggi. A far traboccare il vaso in casa Hoffenheim, la disastrosa sconfitta per 5-2 maturata contro il Bochum. Una debacle che ha indotto la dirigenza dell’Hoffenheim ad esonerare André Breitenreiter, sedutosi sulla pancina dei biancazzurri della Prezero Arena la scorsa estate, proveniente dallo Zurigo.

L’ex tecnico di Hannover 96 e Schalke 04 ha fin qui condotto l’Hoffenheim in quattordicesima posizione a 19 punti, a soli tre punti di vantaggio dal terzultimo posto, attualmente occupato dallo Stoccarda, davanti ad Herhta Berlino a 14 e proprio lo Schalke a 11.