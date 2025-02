Renzo Ulivieri si confessa: "Ero praticamente morto, ma ora torno in panchina"

L'ex ct della nazionale italiana si racconta in una appassionata intervista in cui svela la sua nuova vita da allenatore e il dramma sfiorato nel 2023 che lo portò a un passo dalla morte

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

A 84 anni appena compiuti, l’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Renzo Ulivieri, si confessa, rivelando di essere stato a un passo dalla morte e di aver subito ben tre operazioni all’intestino, prima di tornare alla normalità e di intraprendere la sua nuova avventura in panchina.

Uliveri si confessa

Ottantaquattro candeline spente lo scorso 2 febbraio e la voglia di godersi ogni giorno. Così, Renzo Ulivieri, ex ct dell’Italia e attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, nonché direttore della scuola allenatori della FIGC, ha parlato in una sentita ed emozionante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, tra passato, presente e futuro, ancora in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il racconto della malattia

“Che cosa vedo se mi guardo alle spalle? Mi vedo morto“, così il tecnico di San Miniato racconta – provando anche a sdrammatizzare – della malattia e del periodo complicato a fine 2023 che lo ha costretto quattro mesi in ospedale: “Oltre a quelli sono stato a casa per altri due mesi. Mi hanno operato tre volte all’intestino e sono dimagrito di ben 10 chili. Credevo davvero che fosse finita. La morte? Ci penso spesso… ma a chiamarla sorella morte ancora no”.

La nuova avventura nel calcio camminato

Oggi, Ulivieri si tiene in forma e siede ancora in panchina: “Sì, nel calcio camminato. Mentre i piccoli si allenano, proponiamo ai genitori di provare a giocarci. È una questione non solo di salute, ma anche sociale. Stasera mi siedo in panchina… è un bel modo per allontanare la morte“.

Infine, un accenno a due rimpianti ai tempi in cui allenava in A: “Mi è dispiaciuto non far debuttare in Serie A Giovannino Bosi ai tempi del Bologna. Poi, se devo dirne un altro, dico Domenico Morfeo, mi pento di averlo lasciato partire quando allevano il Cagliari. Non lo avevo capito”.