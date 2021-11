Un italiano vede il Qatar: Lapadula fa sognare il Perù

17-11-2021 11:01

Se l’Italia campione d’Europa dovrà guadagnarsi la qualificazione al Mondiale 2022 agli spareggi, c’è un… iItaliano d’america che in Qatar inziia davvero a sperare di andarci con la propria nazionale.

Gianluca Lapadula non si ferma più. L’attaccante del Benevento continua a segnare gol pesanti per il suo Perù, che a questo punto sogna davvero la qualificazione al Mondiale, dove la Blanquirroja manca dal 1982.

Il centravanti, già protagonista anche in Copa America, dove il Perù ha chiuso al quarto posto, è andato in rete anche nel 2-1 sul campo del Venezuela che ha fatto volare la squadra di a quota 17 punti, alla pari della Colombia fermata sul pareggio in casa contro il Paraguay.

A favorire l’ascesa del Perù è stato anche il tracollo dell’Uruguay, sconfitto 3-0 in Bolvia.

A quattro giornate dala fine (cinque per Brasile e Argentina, già qualificate), solo l’Ecuador, terzo a +6 sul quinto posto, sembra tranquillo dopo lo 0-2 in casa del Cile.

Per l’ultimo posto che vale direttamente il pass per il Qatar e per la quinta piazza che garantisce lo spareggio contro la vincitrice della zona oceanica è tutto aperto, con sei squadre in tre punti, dai 17 della coppia al quarto posto ai 13 del Paraguay penultimo.

OMNISPORT