Under 20 sfortunata, trionfa l'Ecuador

Finisce con un quarto posto l'esperienza dell'Under 20 in Polonia: i ragazzi di Nicolato sono stati piegati dall'Ecuador nei tempi supplementari grazie al gol di Mina.

Nonostante un assetto tattico quindi pressoché sperimentale, l'inizio dell'Italia è convincente e coraggioso, contraddistinto dalla voglia di alzare il pressing pur subendo talvolta la tecnica in velocità avversaria. Col passare dei minuti crescono i sudamericani ma il risultato non si sblocca, all'intervallo è 0-0.

La ripresa vede l'Ecuador spingere maggiormente sull'acceleratore anche se le maglie della difesa azzurra riescono a serrarsi con efficacia, costringendo gli avversari a provare la soluzione balistica dalla distanza. Resiste l'equilibrio e la gara si protrae ai tempi supplementari.

Al 5' del primo tempo supplementare l'arbitro comanda un calcio di rigore per l'Italia per un fallo su Olivieri. Lo stesso attaccante di proprietà della Juventus si incarica della battuta ma Ramirez battezza l'angolo e riesce così a respingere il suo tiro dagli undici metri.

Negli ultimissimi istanti del primo tempo supplementare, un pallone buttato in mezzo, deviato dalla stessa retroguardia italiana, viene intercettato in estirada da Mina che trafigge da pochi metri Carnesecchi portando in vantaggio i sudamericani.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 11:06