Under 21, Nicolato: "Con l'Ucraina non è una gara come le altre"

Il ct degli Azzurrini ha parlato alla vigilia della partita amichevole in programma a Reggio Calabria.

26-03-2023 21:50

Per l’Italia Under 21 è arrivato il momento della particolare amichevole contro l’Ucraina, in programma lunedì al Granillo di Reggio Calabria. Alla vigilia ne ha parlato il ct Paolo Nicolato: “È una partita che non può essere come le altre. Giocare con loro è un momento di crescita per tutti noi. Credo nello sport e nei valori che sa trasmettere, come l’inclusione”.

“Sarà una partita molto impegnativa. Parliamo di un movimento di grande interesse e di giocatori di ottimo livello – ha aggiunto Nicolato -. Sarà una partita diversa da quella in Serbia, comunque affrontata con grande serietà e concentrazione: va bene vincere e dominare, ma bisogna essere anche sottoposti a una pressione diversa”.