01-12-2021 19:07

Molto probabilmente, a marzo saranno avversari, eppure Roberto Mancini e Cristiano Ronaldo potrebbero incrociare le loro strade anche dopo i playoff Mondiali. Sperando di no, perché in caso di mancata qualificazione, il Manchester United potrebbe puntare forte sul ct azzurro per la panchina.

I Red Devils hanno provato a prendere Mancini anche qualche settimana fa, ma il ct ha rifiutato la proposta. Il tecnico campione d’Europa ha in testa solo i playoff e Qatar 2022.

